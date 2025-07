Das ist Realität für viele junge Menschen: Die Schule ist vorbei, der „Ernst des Lebens“ wabert als dunkler Schatten in der sehr nahen Zukunft, es stehen schwere Entscheidungen an, die den Lebensweg beeinflussen und für die sich mancher noch gar nicht richtig reif fühlt. Hier steigen die geschulten Ausbildungsberater der Agentur für Arbeit ein – und das sind keine zeigefingerhebenden Befehlsgeber, sondern nette Helfer bei der Orientierung. Wir haben mit Lisa-Maria Rückert und Agenturchefin Edeltraud Nikodemus gesprochen.

Man nehme mal die ersponnene Situation zuhause: Der Bub ist fertig mit der Schule und will nur chillen – wie kriegen Eltern ihn nun dazu, in die Berufsberatung zu gehen, ohne ihm das Gefühl zu geben, unter Druck gesetzt zu werden?

Hier gibt Agentur-Chefin Edeltraud Nikodemus, die selbst zwei Söhne großgezogen hat und weiß, von was sie spricht, den Tipp: Am besten den Umweg über „Kumpel“ gehen, also nicht den eigenen Knilch auf seine konkreten Pläne ansprechen, sondern nebenher fragen, was denn die Kumpel so machen. Das löst dann keine Widerstandsreaktion gegen die elterliche Autorität aus. Und dann könne man so zwischendurch die Möglichkeit der Berufsberatung bei der Agentur einwerfen. Die Pubertät sei nun einmal eine schwierige Phase, in der viele Jugendlichen sehr mit sich selbst beschäftigt sind – und genau in dieser Phase sollen sie noch eine schwere Lebensentscheidung treffen, die Auswahl des Berufs. Da sei es manchmal auch gut, wenn die Entscheidung mit externer Hilfe getroffen werde.

i Lisa-Maria Rückert steht jungen Menschen in der Agentur für Arbeit bei der Berufsorientierung zur Seite. Lisa Rückert

Sind Eltern bei der Berufswahl denn die richtigen Ratgeber? Oder ist es oft so, dass man sich vom eigenen Nachwuchs wünscht, er möge ähnliche berufliche Wege gehen wie man selbst?

Berufsberaterin Lisa Maria Rückert erklärt, Eltern seien „ganz wichtig als Ratgeber“, aber ergänzende Hilfe sei sinnvoll. Denn Eltern haben zwar die emotionale Bindung an ihr Kind, aber professionelle Berufsberater erkennen möglicherweise an anderer Stelle, wo Neigungen liegen. Das Feld der Berufsangebote sei mittlerweile sehr weit gefächert, da könne die Berufsberatung definitiv Orientierung bieten. Edeltraud Nikodemus fügt an: Es sei eben oft nicht das Schulfach mit den besten Noten, das beruflich den richtigen Weg aufzeige. Und es sei auch nicht der hohe Bildungsabschluss, der allzu sehr fokussiert werden sollte, bestätigt Rückert. Denn es gebe 360 Ausbildungsberufe im Dualen System, hinzu kommen 142 schulische Ausbildungen, und es gibt viele Möglichkeiten, ein Abi und ein Studium nach einer Ausbildung noch anzugehen. Was interessant ist: Die Neigung zum Studium hat etwas abgenommen, aber leider auch die Attraktivität des Handwerks.

Sollte man sein Kind zum Berufsberatungsgespräch begleiten, oder sieht das dann so aus, als ob man das Kind zu stark am Zügel führt?

Man könne das Kind durchaus begleiten, so Agenturchefin Nikodemus, aber eben auch zurückhaltend, und man könne das auch mit dem Kind abstimmen. Auf den Ausbildungsbörsen, so Berufsberaterin Rückert, habe man oft gesehen, dass die Jugendlichen etwas konzentrierter an die Sache herangingen, wenn die Eltern dabei seien.

Wie unterscheidet sich die Sicht eines professionellen Berufsberaters von dem der Eltern?

Der Berufsberater, so Nikodemus und Rückert, habe natürlich einen viel weiteren Überblick und mehr Informationen, was Ausbildungen und Fördermöglichkeiten betrifft. Und so kommen dann auch neue Ideen in die Beratung, die andere Wege für den jungen Menschen aufzeigen.

Wie erkennt ein Berufsberater, welche Neigung beruflicher Natur ein junger Mensch hat? Worauf wird da geschaut?

Es gebe ausgearbeitete Fragetechniken und auch Testverfahren, die Licht in die Neigungen eines Jugendlichen bringen können. Es sei beileibe nicht nur das Zeugnis ausschlaggebend, betont Nikodemus. Und sie bringt einen für die Berufswahl entscheidenden Begriff ins Gespräch: die berufliche Erfüllung. Die müsse angepeilt werden - also nicht das dicke Gehalt oder das akademische Renommee, sondern womit man als Persönlichkeit glücklich ist.

Spielen auch Äußerlichkeiten eine Rolle? Also schmutzige Fingernägel, fettige Haare, lumpige Klamotten?

Es komme darauf an, in welchen Beruf es den Jugendlichen zieht, führt Nikodemus aus. Bei KfZ-Mechanikern oder Dachdeckern müssten die Fingernägel nicht blitzblank und sauber geschnitten sein. Es sei aber auch nicht so, dass man zum Bewerbungsgespräch im Handwerk generell einfach im Ringelhemd kommen sollte. Hygiene, Pünktlichkeit, Höflichkeit – das sei schon wichtig. Und ja, es gebe auch die Möglichkeit, an Benimmkursen zur Vorbereitung eines Vorstellungsgesprächs teilzunehmen. Auch hier gibt es von der Berufsberatung Tipps.