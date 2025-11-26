Wenn das Reinigungsmittel zu geistiger Verwirrung führt

Schon seit 20 Jahre gibt es die Theatergruppe Guldental. Mit der skurrilen Komödie „Piraten ahoi“ sorgten sie für prima Unterhaltung. Die Darsteller ernteten viele Lacher und viel Applaus.
Zu ihrem 20-jährigen Bestehen präsentierten sich die Akteure der Theatergruppe Guldental bei den dreimal ausverkauften Aufführungen der Komödie „Piraten Ahoi“ von Andreas Wening, im Pfarrheim St. Josef, viel beklatscht in prächtiger Spiellaune. Das hochmotivierte Ensemble unter der Regie von Rita Hasslinger sparte nicht mit eingestreutem Guldentaler „Platt“, markigen Sprüchen, etwas Lokalkalorit und reichlich Spontanität, was immer wieder für ...