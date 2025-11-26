Humoriges Theater in Guldental Wenn das Reinigungsmittel zu geistiger Verwirrung führt Dieter Ackermann 26.11.2025, 15:00 Uhr

i Auch im 20. Jahr ihres Bestehens sorgten die Laienspieler der Theatergruppe Guldental erneut für prima Unterhaltung. Sie brachten die Komödie "Piraten ahoi" auf die Bühne. Dieter Ackermann

Schon seit 20 Jahre gibt es die Theatergruppe Guldental. Mit der skurrilen Komödie „Piraten ahoi“ sorgten sie für prima Unterhaltung. Die Darsteller ernteten viele Lacher und viel Applaus.

Zu ihrem 20-jährigen Bestehen präsentierten sich die Akteure der Theatergruppe Guldental bei den dreimal ausverkauften Aufführungen der Komödie „Piraten Ahoi“ von Andreas Wening, im Pfarrheim St. Josef, viel beklatscht in prächtiger Spiellaune. Das hochmotivierte Ensemble unter der Regie von Rita Hasslinger sparte nicht mit eingestreutem Guldentaler „Platt“, markigen Sprüchen, etwas Lokalkalorit und reichlich Spontanität, was immer wieder für ...







