Bestattung im Kreis Kreuznach Wenn Angehörige die Beisetzung nicht bezahlen können Christine Jäckel 12.08.2026, 13:00 Uhr

i Auf dem Bad Kreuznacher Friedhof finden Verstorbene ohne Hinterbliebene in der Müllerschen Gruft ihre letzte Ruhe. Christine Jäckel

Wenn ein Mensch stirbt, sind die Angehörigen verpflichtet, seine Bestattung zu veranlassen und die Kosten dafür zu tragen. Aber, wenn die Hinterbliebenen dies nicht zahlen können, gibt es Regelungen, dass das zuständige Sozialamt einspringt.

Ein 41 Jahre alter Mann aus Langenlonsheim wurde am 31. Juli in Bad Dürkheim angeschossen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei konnte bereits am zwei Tage später auf dem Festival Nature One einen der Tat verdächtigen 43-Jährigen festnehmen.







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