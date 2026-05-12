Fusion VG-Werke Nahe-Glan Wenn Äpfel und Birnen gekreuzt werden Silke Jungbluth-Sepp 12.05.2026, 15:00 Uhr

i Investitionen in die Kanalisation sind ebenso wichtig wie teuer. Deshalb sollten alle Grundstücksbesitzer dafür zahlen, nicht nur die mit bebauten Grundstücken, raten Fachleute. Silke Jungbluth-Sepp

Wie bisher die Wasser- und Abwasserkosten im Raum Bad Sobernheim und im Raum Meisenheim berechnet wurden, ist sehr unterschiedlich. Bis Ende 2029 müssen diese Modelle allerdings vereinheitlicht werden. Eine echte Herausforderung.

Es gibt fast unzählige Möglichkeiten, wie Werke die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung bepreisen dürfen. Da gibt es Einmalbeiträge und Wiederkehrende Beiträge oder Gebühren. Für die Kalkulation wird der Wasserverbrauch herangezogen, aber auch die Grundstücksgröße, entweder komplett oder nur bis zu einer gewissen Tiefe entlang der Straße.







Artikel teilen

Artikel teilen