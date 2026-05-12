Wie bisher die Wasser- und Abwasserkosten im Raum Bad Sobernheim und im Raum Meisenheim berechnet wurden, ist sehr unterschiedlich. Bis Ende 2029 müssen diese Modelle allerdings vereinheitlicht werden. Eine echte Herausforderung.
Lesezeit 3 Minuten
Es gibt fast unzählige Möglichkeiten, wie Werke die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung bepreisen dürfen. Da gibt es Einmalbeiträge und Wiederkehrende Beiträge oder Gebühren. Für die Kalkulation wird der Wasserverbrauch herangezogen, aber auch die Grundstücksgröße, entweder komplett oder nur bis zu einer gewissen Tiefe entlang der Straße.