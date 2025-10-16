Tourismus an der Nahe Weniger Übernachtungen: Der Juli war kein Wonnemonat 16.10.2025, 11:15 Uhr

i Camping im Aufwind - und auf der Schmidtburg über dem Hahnenbachtal ist es besonders schön, auch im Winter finden sich hier Zeltfreunde. Robert Neuber

Das Statistische Landesamt hat kürzlich die Erhebung der Gäste- und Übernachtungszahlen für den Juli vorgelegt, und ein Wonnemonat für die Beherbergungsbetriebe war das nicht – weder in Kreuznach noch im Kreis Birkenfeld noch im Hunsrück.

Das Statistische Landesamt hat kürzlich die neuesten Werte zu Gästen und Übernachtungen im Sommermonat Juli veröffentlicht, und demnach fiel die Zahl der Juli-Gäste im Kreis Bad Kreuznach gegenüber Juli 2024 um 6,8 Prozent niedriger aus, ebenso bei den Übernachtungen, hier lag das Minus bei 4,5 Prozent.







