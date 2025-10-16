Das Statistische Landesamt hat kürzlich die Erhebung der Gäste- und Übernachtungszahlen für den Juli vorgelegt, und ein Wonnemonat für die Beherbergungsbetriebe war das nicht – weder in Kreuznach noch im Kreis Birkenfeld noch im Hunsrück.
Lesezeit 3 Minuten
Das Statistische Landesamt hat kürzlich die neuesten Werte zu Gästen und Übernachtungen im Sommermonat Juli veröffentlicht, und demnach fiel die Zahl der Juli-Gäste im Kreis Bad Kreuznach gegenüber Juli 2024 um 6,8 Prozent niedriger aus, ebenso bei den Übernachtungen, hier lag das Minus bei 4,5 Prozent.