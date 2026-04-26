Polizei Bad Kreuznach
Weniger Straftaten an der Nahe: Sexualdelikte nehmen ab
Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach legte jetzt ihre Statistik vor. Demnach gehen die Straftaten insgesamt zurück.
Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach legte jetzt ihre Statistik vor. Demnach gehen die Straftaten insgesamt zurück.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 ist veröffentlicht: Straftaten gehen in der Nahe-Region deutlich stärker als in ganz Rheinland-Pfalz zurück. Der Grund dafür liegt zum Teil an einer anders organisierten Zuständigkeit.

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Die Polizeiinspektion (PI) Bad Kreuznach verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Straftaten: Im vergangenen Jahr sind insgesamt 5536 Strafanzeigen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach registriert worden. Das sind 575 Fälle oder 9,4 Prozent weniger Straftaten als 2024.

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