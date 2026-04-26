Polizei Bad Kreuznach Weniger Straftaten an der Nahe: Sexualdelikte nehmen ab Cordula Kabasch 26.04.2026, 09:00 Uhr

i Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach legte jetzt ihre Statistik vor. Demnach gehen die Straftaten insgesamt zurück. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 ist veröffentlicht: Straftaten gehen in der Nahe-Region deutlich stärker als in ganz Rheinland-Pfalz zurück. Der Grund dafür liegt zum Teil an einer anders organisierten Zuständigkeit.

Die Polizeiinspektion (PI) Bad Kreuznach verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Straftaten: Im vergangenen Jahr sind insgesamt 5536 Strafanzeigen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach registriert worden. Das sind 575 Fälle oder 9,4 Prozent weniger Straftaten als 2024.







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