Die zehnte Auflage der beliebten Bier- und Backes-Wanderung rund um Hahnenbach, Hennweiler und Oberhausen stand in diesem Jahr leider wettertechnisch unter keinem guten Stern. Kühles, bewölktes Wetter und die angekündigten Regenfälle hielten viele potenzielle Gäste vom Kommen ab – die Resonanz blieb spürbar hinter den Erwartungen zurück.

i Auch das Ehepaar Markus und Veronika Gabriel aus Oberhausen vermisste die gewohnte Haltestelle hier auf Schloss Wartenstein – es fehlten schlicht ehrenamtliche Helfer. Sebastian Schmitt

Trotzdem zeigte sich Ortsbürgermeister Matthias Vier aus Hahnenbach zufrieden: „Ich bin froh, dass wir es trotz der wenigen Helfer geschafft haben. Besonders der Stand der Brauerei kam gut an – und der Schaales war so beliebt, dass wir am Ende ausverkauft waren.“

In Oberhausen sorgten Marcel Möhler, Niklas Spang und Jörg Schäfer gemeinsam mit weiteren Helfern für den reibungslosen Ablauf rund um Backes und Spießbraten. Auch in Hahnenbach war ein eingespieltes Team um Bürgermeister Vier und Sven Schäfer aktiv. In Hennweiler übernahmen Michael Schmidt und Heino Kilian mit Helfern die Organisation am Backes – überall mit viel Engagement, aber wenig Publikum.

i Das Backesteam Hennweiler um Ortsbürgermeister Michael Schmidt (3.v.re) Sebastian Schmitt

Ein kleiner Wermutstropfen für viele: Die Verpflegungsstation am Schloss Wartenstein entfiel in diesem Jahr. Susanne Bernthaler von der VG Kirner Land, die dennoch Führungen und Getränke anbot, bedauerte dies sehr: „Gerade für die vielen auswärtigen Touristen wäre diese Station in diesem einzigartigen Ambiente ein Highlight gewesen.“

i In Oberhausen sorgten Marcel Möhler (v.li.), Jörg Schäfer und Niklas Spang gemeinsam mit weiteren Helfern für den reibungslosen Ablauf rund um Backes und Spießbraten. Sebastian Schmitt

Die 13,7 Kilometer lange Strecke mit 281 Höhenmetern führte erstmals ein kleines Stück in den benachbarten Landkreis Birkenfeld – ein landschaftlich reizvoller, aber wetterbedingt wenig begangener Abschnitt.

i Das Backes Team in Hahnenbach um Ortsbürgermeister Matthias Vier (rechts) Sebastian Schmitt

Wer das diesjährige Event verpasst hat, kann sich den nächsten Termin schon jetzt vormerken: Am Sonntag, 7. September 2025, findet bei Kirchberg/Hunsrück die traditionelle Bier-, Backes- und Schlemmertour in Ober Kostenz, Nieder Kostenz, Schwarzen und Metzenhausen statt – zwölf Kilometer inklusive Wanderfrühstück und regionalen Spezialitäten. Start ist ab 9 Uhr an allen vier Stationen.