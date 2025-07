Das werden die Streiter für das Kirner Krankenhaus sicher nicht gerne hören, aber Diakonie-Krankenhausdirektor Manuel Seidel nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Zahlen sprechen nicht für den Erhalt eines chirurgischen Behandlungsapparats. Von Januar bis Mai habe es gerade einmal 32 Operationen in der allgemeinen Chirurgie, der Unfall- und der Wirbelsäulenchirurgie gegeben – dafür eine komplette personelle wie infrastrukturelle Ausstattung vorzuhalten, sei unrealistisch. Zumal diese niedrige Zahl den professionellen Standort für nachwachsende Ärzte unattraktiv macht. Junge Mediziner wollen natürlich praktische Erfahrung am Patienten sammeln, und an solche Fachkräfte komme man nicht heran, wenn es zu wenig OPs gebe, so Seidel.

Nun erwähnt der Diakonie-Direktor auch die „Sicherstellungszuschläge“, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als oberstes Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen möglich gemacht hat – unter bestimmten Bedingungen. So können chirurgische Abteilungen in ländlichen Regionen, die nicht auf die normal vorgegebenen Fallzahlen kommen, über einen „Sicherstellungszuschlag“ gestützt werden, wenn – so gilt es für eine chirurgische Abteilung – „durch die Schließung des Krankenhauses zusätzlich mindestens 5000 Einwohner mehr als 30 Minuten mit dem Pkw fahren müssen, um zum nächstgelegenen, geeigneten Krankenhaus zu gelangen“. Hier ist das Land mit seinen Gesundheitsbehörden als checkende Instanz in Verantwortung.

Und um es noch komplizierter zu machen, können die Bundesländer „zusätzlich ergänzende oder abweichende Vorgaben erlassen, insbesondere um den regionalen Besonderheiten bei der Krankenhausversorgung Rechnung zu tragen“. Die Blicke richten sich demnach zur Landesregierung, die politisch unter Druck gesetzt werden kann: Nächstes Jahr wird in Rheinland-Pfalz gewählt.

Die Bürgerinitiative in Kirn dürfte demnach wissen, an welche Pforten zu pochen ist.