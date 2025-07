Seit 1325 gibt es den Ort Schwarzerden, der damals das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Es lebten über Jahrunderte immer nur eine Handvoll Familien in dem Ort, heute gibt es 235 Schwarzerdener.

Die 235 Einwohner von Schwarzerden haben einen besonderen Grund zum Feiern: Am 19. und 20. Juli wird der 700. Geburtstag der Ortsgemeinde Schwarzerden begangen – mit einem bunten Fest und einem Blick in die Geschichte des Dorfs.

Vor dem Jubiläum lohnt es sich aber auch, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort im Jahre 1325, als Erzbischof Balduin von Trier Rechte und Güter an der Siedlung von dem Ritter Friedrich von Steinkallenfels erwarb. Im Jahre 1334 wird ein Wald „Schwartzerdyn“ „propre castrum Coppenstein“, also nahe der Burg Koppenstein erwähnt, den der Trierer Erzbischof ebenfalls kaufte. Mit dieser Besitzung wurde 1355 der Ritter Tilmann vom Stein (Wartenstein) belehnt.

i Diese Aufnahme aus dem Jahr 1928 zeigt die Schwarzerdener Familie Schiel bei der Getreideernte. Wolfgang Bauer (Archiv)

Die Trierer Lehensgüter wurden in der Folgezeit von den Erzbischöfen und Kurfürsten an Familien des niederen Adels als Afterlehen vergeben. Als Lehensherren werden die von Rüdesheim (1439) und die von der Leyen (1543) genannt. Ferner waren in Schwarzerden die Ritter von Schmidtburg (1517) und die Vögte von Hunolstein (1555) mit Gütern und Rechten ausgestattet.

Im Mittelalter Teil des Hochgerichts Kellenbach

Schwarzerden gehörte während des Mittelalters zum Hochgericht Kellenbach, das auch die Dörfer Kellenbach, Henau und Königsau umfasste. Ursprünglich waren wohl die Herren von Steinkallenfels und ihre Miterben die alleinigen Gerichtsherren in diesem Gerichtsbezirk. Durch Erbteilung, Verkäufe und Lehensvergaben war dann später die Gerichtsherrschaft unter mehreren Ortsherren aufgeteilt worden, so dass das Hochgericht Kellenbach ein Kondominium darstellte mit gemeinschaftlicher hoher Gerichtsbarkeit. Im Jahre 1601 gab es in Schwarzerden 14 Feuerstellen (Häuser), was etwa 60 bis 70 Einwohnern entsprach. Heute zählen 235 Einwohner zur Soonwaldgemeinde Schwarzerden.

Elf Familien im Jahr 1702

1702 lebten in Schwarzerden elf Familien, die dem Grafen von Sponheim Untertan waren. Im Jahre 1766 gab es insgesamt 44 Haushaltungen, die alle der Verwaltungshoheit des Markgrafen von Baden als dem Erben des sponheimischen Territoriums unterstanden. In den sieben Jahrhunderten spielte die Landwirtschaft in der Soonwaldgemeinde eine großere Rolle, heute nur noch eine untergeordnete.

Im Zuge der um 1800 erfolgten französischen Gebiets- und Verwaltungsreformen wurde der Ort der neu gebildeten Mairie (Bürgermeisterei) Monzingen im Kanton Sobernheim und Arrondissement Simmern zugeteilt. Nach dem Ende der französischen Herrschaft im linksrheinischen Gebiet kam Schwarzerden nach 1816 zur Bürgermeisterei Gemünden im preußischen Landkreis Simmern, wo der Ort bis zur jüngsten rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform verblieb. Seit dem 8. November 1970 ist Schwarzerden Bestandteil der Verbandsgemeinde Kirn-Land, heute VG Kirner Land.