Im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Langenlonsheimer Gemeinderats haben sich die Ratsmitglieder und die des Ausschusses für Umwelt, Klima und Natur gemeinsam mit Ortsbürgermeister Bernhard Wolf, dem Leiter des Forstamtes Soonwald Konrad Leicht und dessen Mitarbeiter in Teilen des 380 Hektar großen Langenlonsheimer Gemeindewaldes umgesehen. Schwerpunkt dabei waren die Themen Regenwasser-Rückhaltung und Totholz.

Leicht und der angehende Förster Simon Bockholt sprachen von Fluch und Segen zugleich und stellten die Frage: „Wie gehen wir damit um?“ Beide Experten lieferten an Ort und Stelle sehr anschaulich die Antworten gleich mit. Klar wurde dabei, dass der Wald beim Thema Klimawandel eine zentrale Rolle bei der Wasserrückhaltung spielt, entscheidend zum Hochwasserschutz beiträgt genauso wie die kleinsten Maßnahmen der Rückhaltung, angefangen vor der Haustür, im Garten, auf bestimmten Flächen bis hin zu den selbst geschaffenen, großen und kleinen Abschlägen und Sickergruben im Wald entlang der Wald- und Wirtschaftswege.

„Die Regenrückhaltung und damit der für uns alle so wichtige Hochwasserschutz beginnt bereits im Kleinen.“

Die Forstleute Konrad Leicht und Simon Bockholt

Verringerungen der Abflussgeschwindigkeiten des Wassers bei Starkregen können ebenfalls zum Hochwasserschutz beitragen. Betont wurde, dass seitens des Forstes im Wald entstandene Kahlflächen schneller aufgeforstet werden. Die Waldwege legt man mit einem sogenannten Rundprofil an, damit das Oberflächenwasser rechts und links in die Gräben abfließen kann. Zudem wird aus Versickerungsgründen großer Wert auf den Bodenschutz (Humusschicht) gelegt. Auch die landwirtschaftlichen Strukturen rund um den Wald spielen beim Hochwasserschutz eine große Rolle, indem man auch hier Versickerungsgräben anlegt. Dadurch entstehen natürliche Biotope, in und an denen eine Fülle von Kleinstlebewesen und Amphibien ihre Heimat finden. Letztlich betonten Konrad Leicht und Simon Bockholt unisono: „Die Regenrückhaltung und damit der für uns alle so wichtige Hochwasserschutz beginnt bereits im Kleinen.“

Die Rats- und Ausschussmitglieder erfuhren auch, dass die Totholzthematik neben Vorteilen ebenso eine Reihe von Gefahren mit sich bringt, sowohl für Waldarbeiter als auch für Waldspaziergänger, die beispielsweise durch herabfallendes Geäst verletzt werden können. Dass der Wald deswegen für Spaziergänger und Erholungssuchende gesperrt werden müsste, steht nicht zur Debatte. Hier, wie auch an vielen anderen Orten im Land, gilt: „Betreten auf eigene Gefahr“. Aus ökologischer Sicht ist das Totholz aber recht vielfältig und hat von daher auch viele Vorteile. Etwa für das Leben und Überleben der Becksteinfledermaus, von Käfern und sonstigem Kleingetier, die hier Lebensräume finden. Aber auch für verschiedene Spechtarten und andere Tiere, die sich zwischen Holzstamm und Rinde wohlfühlen. Von daher bietet Totholz laut Aussage der Forstleute hervorragende Effekte für seltene Waldbewohner.