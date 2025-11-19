Welche Projekte soll Bad Sobernheim noch angehen? 

Was soll mit den Mitteln des Förderprogramms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ in Bad Sobernheim noch angegangen werden? Der Hauptausschuss diskutierte über den Abriss des Hauses Sempf neben dem Priorhof und die Umgestaltung des Obertors.
Lesezeit 3 Minuten
Das Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ steuert langsam aber sicher auf sein Ende zu. Welche Projekte noch laufen, und welche Mittel für neue Maßnahmen zur Verfügung stehen, stellte Renate Scheffold von der Verwaltung dem städtischen Hauptausschuss vor.