„Aktive Stadt“: Viel erreicht Welche Projekte soll Bad Sobernheim noch angehen? 19.11.2025, 09:00 Uhr

i Direkt neben dem Heimatmuseum liegt das Haus der verstorbenen Luigina Sempf in der Priorhofstraße 14. Das Haus soll abgerissen werden, weil im Anbau keine Fundamente existieren und eine Sanierung unwirtschaftlich ist. Bernd-Harald Hey. Bernd hey.

Was soll mit den Mitteln des Förderprogramms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ in Bad Sobernheim noch angegangen werden? Der Hauptausschuss diskutierte über den Abriss des Hauses Sempf neben dem Priorhof und die Umgestaltung des Obertors.

Das Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ steuert langsam aber sicher auf sein Ende zu. Welche Projekte noch laufen, und welche Mittel für neue Maßnahmen zur Verfügung stehen, stellte Renate Scheffold von der Verwaltung dem städtischen Hauptausschuss vor.







