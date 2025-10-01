Wärmepumpe? Holz? Oder ein Nahwärmenetz mit Dorfzentralheizung? Wie heizen die Bürger der VG Nahe-Glan in Zukunft? Antworten auf diese Fragen gab es bei einer Infoveranstaltung im Bad Sobernheimer Rathaus.
Lesezeit 3 Minuten
Wie wird in Zukunft in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan geheizt? Welche Heizungsformen sind technisch an welcher Stelle möglich? Was rechnet sich wirtschaftlich, und was nicht? Antworten auf diese Fragen gab es beim sehr gut besuchten Workshop zur kommunalen Wärmeplanung in Rathaus Bad Sobernheim.