Wärmewende in der VG Nahe-Glan Welche Heizung passt für wen? 01.10.2025, 17:00 Uhr

i Die allermeisten Wohngebäude in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan werden zukünftig mit Wärmepumpen beheizt. Silke Jungbluth-Sepp

Wärmepumpe? Holz? Oder ein Nahwärmenetz mit Dorfzentralheizung? Wie heizen die Bürger der VG Nahe-Glan in Zukunft? Antworten auf diese Fragen gab es bei einer Infoveranstaltung im Bad Sobernheimer Rathaus.

Wie wird in Zukunft in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan geheizt? Welche Heizungsformen sind technisch an welcher Stelle möglich? Was rechnet sich wirtschaftlich, und was nicht? Antworten auf diese Fragen gab es beim sehr gut besuchten Workshop zur kommunalen Wärmeplanung in Rathaus Bad Sobernheim.







Artikel teilen

Artikel teilen