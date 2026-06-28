Karl-May-Projektwoche Weißer Biber besucht die Realschule plus in Kirn Günter Weinsheimer 28.06.2026, 16:54 Uhr

i Alexander Klein (rechts), Hauptdarsteller der Mörschieder Freilichtbühne, besuchte im Rahmen der Projektwoche die Kirner Realschule plus Auf Halmen. Günter Weinsheimer

So will die Realschule plus „Auf Halmen“ das Schuljahr kreativ ausklingen lassen. Den Schülern gefällt der Ausflug ins Reich der fiktiven Native Americans.

„Karl May“ lautete das Motto der Fünft- und Siebtklässler der Realschule plus Auf Halmen, die auch mit 37 Schülerinnen und Schülern am Montag die Schulvorstellung der Freilichtbühne in Mörschied besuchten. Am Mittwoch war jetzt mit Alexander Klein – einer der Hauptdarsteller mit 24 Jahren Bühnenerfahrung – zu Gast Auf Halmen.







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