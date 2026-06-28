So will die Realschule plus „Auf Halmen“ das Schuljahr kreativ ausklingen lassen. Den Schülern gefällt der Ausflug ins Reich der fiktiven Native Americans.
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„Karl May“ lautete das Motto der Fünft- und Siebtklässler der Realschule plus Auf Halmen, die auch mit 37 Schülerinnen und Schülern am Montag die Schulvorstellung der Freilichtbühne in Mörschied besuchten. Am Mittwoch war jetzt mit Alexander Klein – einer der Hauptdarsteller mit 24 Jahren Bühnenerfahrung – zu Gast Auf Halmen.