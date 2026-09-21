Weinmachen im Wandel Weinwanderwegfest an der Nahe: Genuss in der Natur Bernd Hey 21.09.2026, 18:00 Uhr

i Ihre Premiere feierten beim 23. Weinwanderweg-Fest bei der Familie Sponheimer in Nußbaum anstelle der WZG Rheingrafenberg das Weingut Hees aus Auen und die Kupferkanne aus Bad Sobernheim. Bernd Hey. Bernd Hey.

Auch die 23. Auflage des Weinwanderweg-Fests Mittlere Nahe war – nicht zuletzt dank des Wetters – ein Erfolg. Allerdings hätten es ein paar Besucher mehr sein können.

Das 23. Weinwanderweg-Fest Mittlere Nahe mit 13 teilnehmenden Weingütern war dank Wetterglück ein tolles Wanderspektakel und lockte Tausende Besucher, Wandercliquen, ganz viel Jugend und Familien mit Bollerwägelchen, Kind und Kegel auf den gut 13 Kilometer langen Höhenwanderweg zwischen Martinstein und Bad Sobernheim parallel zur B41.







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