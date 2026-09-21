Auch die 23. Auflage des Weinwanderweg-Fests Mittlere Nahe war – nicht zuletzt dank des Wetters – ein Erfolg. Allerdings hätten es ein paar Besucher mehr sein können.
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Das 23. Weinwanderweg-Fest Mittlere Nahe mit 13 teilnehmenden Weingütern war dank Wetterglück ein tolles Wanderspektakel und lockte Tausende Besucher, Wandercliquen, ganz viel Jugend und Familien mit Bollerwägelchen, Kind und Kegel auf den gut 13 Kilometer langen Höhenwanderweg zwischen Martinstein und Bad Sobernheim parallel zur B41.