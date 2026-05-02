Blühende Hänge, edle Tropfen und Livemusik: Die Weinwanderung in St. Katharinen zog zahlreiche Besucher an. Zwischen Rapsfeldern und Panoramaausblicken boten Winzer, Köche und Musikanten verführerische Genussstationen.
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Erneut über 2000 Besucher fanden sich zur beliebten Weinwanderung am 1. Mai rund um die Weinbaugemeinde ein. Entlang der sechs Kilometer langen Route präsentierten vier örtliche Weingüter ihre edlen Weine, darunter eine Scheurebe, ein süßer Muscaris und ein lieblicher Rosé.