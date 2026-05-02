Genuss am Gauchsberg Weinwanderung in St. Katharinen begeistert Tausende Jens Fink 02.05.2026, 19:24 Uhr

i Diese Wanderer aus Odernheim und Duchroth genossen den Wein und den Blick in die Landschaft. Jens Fink

Blühende Hänge, edle Tropfen und Livemusik: Die Weinwanderung in St. Katharinen zog zahlreiche Besucher an. Zwischen Rapsfeldern und Panoramaausblicken boten Winzer, Köche und Musikanten verführerische Genussstationen.

Erneut über 2000 Besucher fanden sich zur beliebten Weinwanderung am 1. Mai rund um die Weinbaugemeinde ein. Entlang der sechs Kilometer langen Route präsentierten vier örtliche Weingüter ihre edlen Weine, darunter eine Scheurebe, ein süßer Muscaris und ein lieblicher Rosé.







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