Lange wurde am Bad Kreuznacher Brückenhaus mit der historischen Schwedenkugel gewerkelt, geschraubt, geschliffen, gestrichen und poliert, und nun ist es soweit: Die Weinstube in Bad Kreuznachs Wahrzeichen öffnet am kommenden Mittwoch ihre Pforten. Die Weinunternehmer Alexander und sein Vater Werner Klopfer wollen dann zeigen, dass sich das Warten gelohnt hat. Und dafür fahren sie mächtig auf. Denn: Der Eröffnung am Mittwoch folgt ein viertägiges Brückenfest, bei dem die Besucher so einiges erwartet.

Am Mittwoch, 28. Mai, begrüßt Bauherr und Immobilien Eigentümer Klaus Endemann die Gäste. Reden von Vertretern der Stadt sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner stehen auf dem Programm. Michael Vesper, Geschäftsführer der GuT (Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach mbH), wird ab 17 Uhr über die Geschichte der Brückenhäuser referieren. Ab 17.30 Uhr stellen dann die Klopfers ihr Konzept vor.

Ab Donnerstag, Christi Himmelfahrt, startet dann das Brückenfest unter dem Motto „Die Brücke bebt – die Brücke lebt“. Von 11 bis 22 Uhr kann das Brückenhaus besichtigt und Wein probiert werden. Auch gibt es Livemusik, und der besondere Brückenhaus-Wein wird für 10 Euro pro Flasche verkauft, genauso wie der Brückenhaus-Stopfen. Der Reinerlös fließt an das Eugenie-Michels-Hospiz der Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Geöffnet ist ebenso noch am Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, immer von 14 bis 18 Uhr gibt es Livemusik. „Wir bieten außerdem an allen Tagen Wein zum Sonderpreis, also 0,1 l für 3 Euro sowie 0,2 l für 5 Euro an“, verrät Werner Klopfer.

Mit der Rückkehr einer Weinstube in das Wahrzeichen schließt sich für das Brückenhaus ein Kreis. Auch in der Vergangenheit gab es dort Rebensaft. Vor 60 Jahren wurde die erste Weinstube im Brückenhaus eröffnet. Pächter war damals Karl Gütges, ihm folgten Käthe Zeythe (1975-1980), Inge Vogel (1980-1995) und Rolf Hohmann (1996-2008).

Schwimmende Bühne mit Ständchen fürs Brückenhaus

Am Mittwoch, 28. Mai, wird ab 19 Uhr auf der Schwimmbühne, die Armin Göckel stellt, ein Konzert zum Dank der Familie Endemann für Ihre Brückenhaussanierung stattfinden. Das Konzert wird von einigen Brückenhausnachbarn, unter anderem Armin Göckel, der Firma Baldes und Freunden finanziert.

Weitere Chöre und Musikgruppen, die dem Brückenhaus ein „Ständchen“ auf der Schwimmbühne bringen möchten, seien herzlich eingeladen, bei besten Weinen die neue Weinstube im Brückenhaus zu bewundern, teilt Göckel mit. Anmeldungen für die Kunstinsel/Bühne sind unter Tel. 0171/2872118 möglich.