Seit fünf Jahrzehnten duftet es in Kirschroth nach knuspriger Spansau: Die Weinstube Allenbacher feiert Jubiläum – mit vollem Haus, treuen Stammgästen und einem Wirt, der sich „total geflasht“ zeigt.
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Vor 50 Jahren, im Mai 1976, eröffnete die Familie Rainer Allenbacher mitten in der Weinbergslage Wildgrafenberg ihre Weinstube und Location. Jetzt kamen zum letzten Spansauessen der Saison 54 Stammgäste und ließen sich die leckere kulinarische Köstlichkeit mit Füllsel und Salatbuffet vom Feinsten schmecken.