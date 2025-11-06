Weinparadies auf Zeit mitten in Bad Kreuznachs City

Man muss nicht – frei nach Hans Moser – „im früher’n Leben a Reblaus g’wesen sein“, um hier ins Schwärmen zu geraten. Im neuen Verkauf auf Zeit in der Mannheimer Straße findet der Weinfreund ein breites Angebot.
Lesezeit 2 Minuten
Zahlreiche Weingüter, unterschiedlichste Terroirs, diverse Qualitätsstufen und Preislagen gibt es zu erkunden in einer neuen Innenstadtattraktion in Bad Kreuznach: dem Nahe Pop-Up. Beim Staunen und Kaufen bleibt es hier aber nicht: Die Macherinnen von Weinland Nahe haben im Zeitraum von 15.