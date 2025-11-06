Eröffnung gefeiert Weinparadies auf Zeit mitten in Bad Kreuznachs City 06.11.2025, 21:00 Uhr

i Naheweinprinzessin Laura Ludwig (links) und das Team von Weinland Nahe stießen auf das gute Gelingen an. Rainer Gräff

Man muss nicht – frei nach Hans Moser – „im früher’n Leben a Reblaus g’wesen sein“, um hier ins Schwärmen zu geraten. Im neuen Verkauf auf Zeit in der Mannheimer Straße findet der Weinfreund ein breites Angebot.

Zahlreiche Weingüter, unterschiedlichste Terroirs, diverse Qualitätsstufen und Preislagen gibt es zu erkunden in einer neuen Innenstadtattraktion in Bad Kreuznach: dem Nahe Pop-Up. Beim Staunen und Kaufen bleibt es hier aber nicht: Die Macherinnen von Weinland Nahe haben im Zeitraum von 15.







