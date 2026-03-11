Landgericht Bad Kreuznach Weinpanscher-Prozess: Mitarbeiter hatten Angst um Jobs Christine Jäckel 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Der Prozess um eine rheinhessische Weinkellerei, in der jahrelang ungesetzliche Verschnitte vorgenommen wurden, geht in seine letzte Runde. Christine Jäckel

Der Weinpanscher-Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat gezeigt, dass in der rheinhessischen Kellerei ein Klima aus Angst herrschte. Wie weit reicht die juristische Verantwortung der Mitarbeiter, die die Verschnittpraxis mitgemacht hatten?

Nein, man darf den Kopf nicht abschalten, wenn es um Anweisungen des Arbeitgebers geht. Das kann strafrechtlich empfindliche Folgen haben. Das ist die Erkenntnis für die Angeklagten in dem Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach um die ungesetzliche Verschnittpraxis in einer rheinhessischen Weinkellerei.







