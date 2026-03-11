Landgericht Bad Kreuznach
Weinpanscher-Prozess: Mitarbeiter hatten Angst um Jobs
Der Prozess um eine rheinhessische Weinkellerei, in der jahrelang ungesetzliche Verschnitte vorgenommen wurden, geht in seine le
Der Prozess um eine rheinhessische Weinkellerei, in der jahrelang ungesetzliche Verschnitte vorgenommen wurden, geht in seine letzte Runde.
Christine Jäckel

Der Weinpanscher-Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat gezeigt, dass in der rheinhessischen Kellerei ein Klima aus Angst herrschte. Wie weit reicht die juristische Verantwortung der Mitarbeiter, die die Verschnittpraxis mitgemacht hatten?

Lesezeit 1 Minute
Nein, man darf den Kopf nicht abschalten, wenn es um Anweisungen des Arbeitgebers geht. Das kann strafrechtlich empfindliche Folgen haben. Das ist die Erkenntnis für die Angeklagten in dem Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach um die ungesetzliche Verschnittpraxis in einer rheinhessischen Weinkellerei.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren