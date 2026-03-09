Urteil in Bad Kreuznach
Weinpanscher-Prozess: Kellermeister muss bezahlen
Der Kellermeister wurde nun freigesprochen - gegen andere Angeklagt läuft das Verfahren weiter.
Der Kellermeister wurde nun freigesprochen - gegen andere Angeklagt läuft das Verfahren weiter.
Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Ein Kellermeister atmet auf: Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Doch der Prozess offenbart ein System aus Druck, Illegalität und Existenzängsten in einer rheinhessischen Kellerei. Wie weit reicht die Verantwortung der Mitarbeiter?

Lesezeit 2 Minuten
Große Erleichterung für einen der vier Angeklagten im Weinkellerei-Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach: Das Verfahren gegen den Kellermeister aus der Pfalz wurde am Freitag gegen Zahlung einer Geldauflage von 3500 Euro vorläufig eingestellt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren