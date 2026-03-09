Urteil in Bad Kreuznach Weinpanscher-Prozess: Kellermeister muss bezahlen Christine Jäckel 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Kellermeister wurde nun freigesprochen - gegen andere Angeklagt läuft das Verfahren weiter. Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Ein Kellermeister atmet auf: Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Doch der Prozess offenbart ein System aus Druck, Illegalität und Existenzängsten in einer rheinhessischen Kellerei. Wie weit reicht die Verantwortung der Mitarbeiter?

Große Erleichterung für einen der vier Angeklagten im Weinkellerei-Prozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach: Das Verfahren gegen den Kellermeister aus der Pfalz wurde am Freitag gegen Zahlung einer Geldauflage von 3500 Euro vorläufig eingestellt.







