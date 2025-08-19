Ist die Wahlmonarchie in Sachen Wein am Ende? Eine Tradition droht zu versiegen. In der Pfalz wurde um die Veränderung und Umbenennung der Ämter gestritten, an der Nahe und auch in Sachsen stellt sich in diesem Jahr schlichtweg niemand mehr zur Wahl. Doch es gibt auch Gegenbeispiele: Am Mittelrhein bewerben sich diesmal drei Frauen um die Nachfolge des amtierenden Weinkönigs Felix Grün. Nach erfolgloser Kandidatensuche hat sich Weinland Nahe quasi ein Jahr Bedenkzeit verordnet. Was kommt nach dem Interregnum? Wir haben Stimmen gesammelt.

Prominenteste ehemalige Nahe- und Deutsche Weinkönigin ist wohl Julia Klöckner, heutzutage Bundestagspräsidentin. Die Entscheidung von Weinland Nahe könne sie nachvollziehen, obgleich sie natürlich bedauerlich sei: „Man geht ernsthaft mit der Situation um, statt nur aus Tradition an einem Format festzuhalten. Das Amt der Naheweinmajestät ist ein bedeutender und schöner Teil unserer regionalen Identität - aber eben auch ein Ehrenamt, das Zeit, Engagement und öffentliche Präsenz erfordert. Wenn sich niemand findet, der diese Rolle übernehmen möchte, ist es ehrlicher, eine Pause einzulegen und gemeinsam zu überlegen, wie man das Format weiterentwickeln kann.“ Junge Menschen führen heute ein sehr volles Leben, weiß Julia Klöckner - Ausbildung, Studium, Berufseinstieg, vielleicht ein Auslandsjahr oder familiäre Verpflichtungen. Dazu habe sich das Freizeitverhalten verändert. Ein Ehrenamt, das so intensiv und verbindlich ist, konkurriert mit vielen anderen Möglichkeiten. Und: Die öffentliche Rolle bringe heute zusätzliche Herausforderungen mit sich - etwa durch Anfeindungen oder Kritik in sozialen Medien. Das gehe nicht spurlos an jungen Menschen vorbei und könne abschrecken. Deshalb sollte man nicht nur über den organisatorischen Rahmen nachdenken, sondern auch über Begleitung, Wertschätzung und Schutz in der Ausübung des Amtes.

„Das Amt aufzugeben wäre sehr schade und der falsche Weg.“

Julia Klöckner

Das Amt endgültig aufzugeben, fände Klöckner „sehr schade und aus meiner Sicht auch der falsche Weg“. Das Amt der Naheweinmajestät sei eine wertvolle Institution - für die Nahe-Region, für den Weinbau und als Chance für junge Menschen, über sich hinauszuwachsen. Sie selbst habe ihre Zeit damals sehr prägend und bereichernd erlebt: „Wer Wein, den Austausch mit Menschen und unsere Region liebt, dem kann ich dieses Amt aus vollem Herzen empfehlen.“ Gerade deshalb lohne es sich, gemeinsam zu überlegen: „Wie machen wir das Amt wieder attraktiv, wie schaffen wir Lust auf Engagement?“ Es brauche eine behutsame Weiterentwicklung – mit dem richtigen Maß an Modernisierung, ohne den Charme und die Tradition des Amtes zu verlieren. In den vergangenen Jahren habe sich schon viel getan: Der Auftritt sei frischer und moderner geworden, Social Media werde aktiv genutzt, und das Amt stehe auch Männern offen – ein wichtiges Zeichen. Aber Klöckner fragt: „Passt das Auswahlverfahren zu den heutigen Lebensrealitäten? Wie können wir das Amt zeitflexibler gestalten? Und wie gelingt es, junge Menschen besser zu erreichen und ihnen mögliche Sorgen - etwa vor öffentlicher Kritik - zu nehmen? Vielleicht wäre ein Forum mit ehemaligen Weinhoheiten vor Beginn der Bewerbungsphase eine gute Idee - um authentisch von den Chancen zu berichten und Lust auf das Amt zu machen. Denn es kann eine einzigartige Erfahrung sein.“

„Das Amt muss neu konzipiert werden.“

Anja Moser

Anja Moser, Vorsitzende von Weinland Nahe, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das Amt muss neu konzipiert werden.“ Man wolle sich in diesem Jahr Gedanken zu einer Neuaufstellung machen, dazu gehöre auch, wie das Amt moderner und zeitgenössischer gestaltet werden kann. Klar ist für Moser, dass es weiterhin Repräsentanten für den Nahewein geben soll – wie genau das zukünftig aussieht, werde in den kommenden Monaten erörtert. Etwa bei Messen und Veranstaltungen sei es „wichtig, einen Ansprechpartner nach außen zu haben“.

Angelina Kappler, ehemalige Nahe- und Deutsche Weinkönigin aus Weinsheim, sieht das Problem so: „Da es keine Bewerberinnen oder Bewerber gab, konnte keine Wahl stattfinden. Es war daher keine bewusste Entscheidung, sondern eine bedauerliche Konsequenz.“ Die Bereitschaft, Ehrenämter zu übernehmen, sei allgemein rückläufig – nicht nur in diesem Jahr. Schon seit einigen Jahren werde es schwieriger, neue Kandidatinnen oder Kandidaten zu gewinnen. Gründe könnten der zeitliche Aufwand, finanzielle Aspekte oder ein nachlassender Reiz des Amtes sein. „Das vermute ich vor allem deshalb, weil sich Vorurteile – etwa, eine Weinmajestät müsse „nur lächeln und winken“ – hartnäckig halten. Diese einseitige Wahrnehmung führt leider noch immer dazu, dass Weinmajestäten sich rechtfertigen müssen, anstatt als fachkundige Botschafterinnen und Botschafter des Weins anerkannt zu werden.“ Das Ausbleiben von Bewerber wertet Angelina Kappler als ein klares Zeichen dafür, dass das Amt in dieser Form nicht mehr fortgeführt werden sollte. Zugleich sei es „eine große Chance, nun das Amt umzugestalten, um jungen Menschen auch in Zukunft eine tolle Plattform zu bieten, um Erfahrungen in der Weinbranche zu sammeln und im Gegenzug den Nahewein nach außen zu tragen“. Als ehemaliges Vorstandsmitglied von Weinland Nahe habe sie sich in diesem Kreis bereits intensiv mit dieser Frage befasst: „Wir haben viele gute Ideen und sind voller Tatendrang, ein neues, frisches Konzept zu entwickeln. Jetzt haben wir die perfekte Gelegenheit dazu – und ich bin sicher: Das wird gut!“

Dr. Thomas Höfer, langjähriger Weinbaupräsident der Nahe aus Burg Layen, meint: „Hier zeigt sich der gesellschaftliche Wandel auch in der Weinwirtschaft.“ Das Amt sei tief verwurzeln, deshalb solle man auf keinen Fall darauf verzichten. Aber besondere Anforderungen erforderten auch eine neue Darstellung und eine andere Art der Kommunikation. Vor allem sei es wichtig, dass auch die gesamte Winzerschaft positiv dazu stehe, potenziellen Bewerbern Mut mache, statt die Institution schlechtzureden. Diese Forderung schließe die ganze Branche und auch das Deutsche Weininstitut DWI ein. Auch eine finanzielle Vergütung sei zu überlegen, „ganz für Umme geht das nicht“. Das Amt müsse attraktiv nach innen wie nach außen sein und entsprechend modernisiert werden. Ursachenforschung und Befragungen könnten hilfreich sein, glaubt Thomas Höfer: „Aber wir dürfen nicht die Ruhe verlieren.“

„Ich halte nichts von Weinkönigen, das ist krampfhaftes Gleichberechtigungsdenken.“

Reiner Jäck

Reiner Jäck, Ehrenvorsitzender von Gastland Nahe, sagt: „Über die Entscheidung bin ich unglücklich. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es in unserem Weinbaugebiet keine junge Frau geben soll, die Interesse für das Amt einer Weinkönigin hat.“ Sie müsse ja nicht einmal eine Winzerin sein, es könne auch „nur“ eine Weinliebhaberin sein. Seine „sehr persönliche“ Meinung zu männlichen Bewerbungen lautet: „Ich halte nichts von Weinkönigen, das ist krampfhaftes Gleichberechtigungsdenken.“ Aufgeben solle man das Amt auf keinen Fall, meint Reiner Jäck: „ Eine gute Weinkönigin kann sehr viel für das Interesse und für die Lust auf Wein wecken.“ Für ein erfolgreiches Auftreten einer Königin sei nicht nur ein perfektes Fachwissen wichtig, sondern auch eine sympathische, heitere Art, dies zu präsentieren. In der heutigen Zeit seien auch reine Äußerlichkeiten sehr wichtig. Eine Königin müsse ein auffallend schönes „Wein-Auto“ fahren, wenn möglich mit Chauffeur. Sie müsse Kontakte zu bekannten und beliebten Persönlichkeiten suchen. Mit Geld könne man zwar so ziemlich alles erreichen, aber es gebe auch andere erfolgreiche Wege. Die Werbeagenturen würden sich freuen, aber „wir brauchen hier Macher und auch Geld – nicht immer gleich nur Geld“. Für Reiner Jäck wäre es sogar wichtig, die derzeitige Naheweinkönigin Zoé dazu zu gewinnen, dass sie hilft, im nun kommenden „leeren“ Jahr als Weinkönigin a. D. vertretungsweise wichtige Termine wahrzunehmen. Er denkt da etwa an den seit vielen Jahren traditionellen Termin im Januar (während der „Grünen Woche“), um den Partnerschaftsweinberg in Berlin zu pflegen.

Auch Landrätin Bettina Dickes (CDU) findet es „bedauerlich“, dass sich in diesem Jahr keine Bewerber gefunden haben. „Als positive Identifikationsfigur für den Nahewein und als wichtiges Marketinginstrument halte ich das Amt für unverzichtbar, gerade in einer Zeit, in der der Weinbau insgesamt in einer Krise steckt“, meint sie. Hoher Preisdruck, steigende Produktionskosten und ein medial veränderter Blick auf den Wein würden den Winzern das Leben schwer machen, ist die Landrätin überzeugt. Aus diesem Grund brauche der Nahewein „eine authentische Botschafterin, die sich für unsere herausragenden Weine und das Handwerk der Winzer stark macht“. Dickes vermutet, dass die fehlenden Bewerber auch Ausdruck dieser Krise sein könnten. „Um die Attraktivität dieses Amtes zu steigern, könnte man auch über eine angemessene Aufwandsentschädigung und bessere Unterstützung bei Reisen und Terminen nachdenken“, teilt sie mit.

„Wir müssen gemeinsam unsere wunderschöne und lebenswerte Weinregion positiv präsentieren.“

Katja Hilt

Ähnliche Vorschläge hinsichtlich der Attraktivität des Amtes macht Katja Hilt, Geschäftsführerin der Naheland-Touristik GmbH. „Vermutlich gibt es zahlreiche Stellschrauben, an denen man ansetzen kann, etwa bei der Gestaltung der Termine, der Vergütung, der Außenwahrnehmung, dem Image des Amtes ...“, meint sie. Auch sie findet es schade, dass es keine Bewerber gegeben hat. Aus ihrer Sicht sei es nun wichtig, ergebnisoffen und zukunftsorientiert an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Es gelte, zentrale Fragen zu klären, etwa welche Termine wahrgenommen werden, welche Kosten dabei entstehen und welche Alternativen es gibt. Dafür benötigen die Verantwortlichen Zeit und Ruhe, sagt Hilt. Erst auf dieser Grundlage könne man erörtern, welche Auswirkungen ein mögliches Ende des Amtes hätte. Klar sei für sie jedoch: „Wir müssen gemeinsam unsere wunderschöne und lebenswerte Weinregion positiv präsentieren.“ Dazu könne jeder und jede Einzelne ein Stück beitragen: „Diese Botschaften muss nicht nur eine Naheweinmajestät nach draußen tragen.“