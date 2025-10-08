Winzer reden von Turbo-Ernte Weinlese an der Nahe so früh fertig wie noch nie Christine Jäckel

Silke Jungbluth-Sepp

Josef Nürnberg 08.10.2025, 17:00 Uhr

i Das ausgezeichnete Wetter der vergangenen Woche nutzte die Lesemannschaft des Weingutes Jakob Schneider aus Niederhausen, um in den Steillagen oberhalb von Oberhausen die Trauben zu ernten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Es ist die Rede von der „Turbo-Ernte 2025“. Denn so früh mit der Ernte fertig wie in diesem Jahr, waren die Nahewinzer wohl noch nie.

Das Weinjahr 2025 an der Nahe dürfte in die Geschichte eingehen: So sprechen die Winzer von der „Turbo-Ernte 2025“ und wohl noch nie war eine Weinlese so früh abgeschlossen wie in diesem Jahr. Zudem hat das Meisenheimer Weingut Barth mit dem Einsatz des ersten Steillagenvollernters an der Nahe gezeigt, dass der Steillagenweinbau an der Nahe zukunftsfähig sein kann.







Artikel teilen

Artikel teilen