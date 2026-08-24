Historischer Rekord: Winzer an Nahe und in Rheinhessen starten so früh wie nie in die Weinlese. Warum die Trauben bereits vor dem Jahrmarkt geerntet werden – und was das für den Jahrgang bedeutet.
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So früh wie noch nie hat die Weinlese angefangen: Bereits vor dem Jahrmarkt haben Winzer an der Nahe und in Rheinhessen begonnen, Trauben einzuholen. Dass die Weinlese vor dem Jahrmarkt beginnt, ist ein Novum. „Heute Morgen um 7 Uhr haben wir historisch früh mit der Lese begonnen, aber nicht für Federweißer.