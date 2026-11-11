Weinland-Nahe geht auf Tour: Zwischen dem 14. November und dem 17. Dezember greift ein neues mobiles Konzept mit verschiedenen Events – von einem Sauerteigpizza-Abend über eine Bubble-Verkostung bis hin zu einer Stadt- oder einer Kellerführung.
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Weinland Nahe macht sich auf die Reise: Nach den Jahren mit stationären PopUp-Weinbars in der Innenstadt greift jetzt ein neues, mobiles Konzept. Angesagt ist „PopUp on Tour – eine Entdeckungsreise durch die Nahe-Region“ mit 13 Terminen zwischen dem 14.