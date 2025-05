Die Naheweinrebellen, junge Winzer aus Familienbetrieben im Anbaugebiet Nahe, die mit neuen, frischen Ideen eine moderne Weinkultur leben und die kreative Vielfalt und hohe Qualität der Naheweine repräsentieren, sind mittlerweile jedem ein Begriff. Mit ihren innovativen Events begeisterten sie seit Jahren die Weinfreunde der Region.

Dazu zählen das „RebellenGlühen“ im Januar, wo die jungen Winzer Glühwein ausschenken, der „GenussRausch“ sowie das „Jahrmarkts-WarmUp“ am traditionellen „Fleeworschtdunnerschtach“, das die Rebellen am 14. August im Weingut Gemünden ausrichten werden. Jetzt lud die Gruppe zu einem offenen „Rebellen-Tasting“ in „Ana’s Elisabethen Quelle“ im Kurpark ein, wo sie zwei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen konnte.

Rebellen unterstützen sich gegenseitig

Victoria Krings, vielen bekannt als erfolgreiche Geschäftsführerin der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe, wird zum 1. September voll ins elterliche Weingut Marx in Windesheim einsteigen. „Seit 1691 besteht die Familientradition unseres Weingutes. Ich verkörpere die erste Generation, in der eine Frau maßgeblich in der Weinproduktion mitentscheiden wird“, verdeutlichte die 27-Jährige. „Natürlich hatten und haben aber auch meine Mutter und Großmutter in unserem Weingut immer etwas zu sagen“, versicherte Krings, die voller Überzeugung hinter den Ideen der Weinrebellen steht. Es sei das gemeinschaftliche Auftreten und die von gemeinsam angestrebte Qualität des Weines. Gleichzeitig sei die Gruppe Teil eines wichtigen Netzwerkes für die nächste Generation in der Weinregion Nahe, meinte Victoria Krings.

Sich gegenseitig fortbilden und etwa gemeinsam Jungweinproben besuchen, seien wichtige Aktivitäten einer Gruppe, deren Mitglieder „sich gegenseitig unterstützen, auftretende Probleme gemeinsam lösen oder etwa auch Maschinen an andere Mitglieder ausleihen“, ergänzte Henning Mathern, Vorsitzender der Weinrebellen, bei denen nun auch der 21-jährige Marc Krolla aus dem gleichnamigen Weingut in Wallhausen mitwirken wird.

Jungwinzer decken nun die ganze Nahe ab

Krolla verkörpere ebenfalls den Geist der Naheweinrebellen, bei denen „Mut und Visionen“ gefragt seien, betonte Mathern. „Bei uns im Weingut haben wir vom Fasswein auf die Flaschenwein-Produktion umgestellt“, berichtete Marc Krolla, der sich in Ausbildung befindet, jedoch bereits jetzt im elterlichen Weingut verantwortungsbewusst mitarbeitet. Insgesamt 18 edle Tropfen präsentierten die Weinrebellen im Rahmen des Tastings, bei dem Besucher natürlich auch die von den beiden Neuzugängen servierten Kreationen verkosteten. Hier schenkte Victoria Krings einen 2024er „Riesling Sonnenmorgen trocken“ und einen 2024er Weißburgunder des Weingutes Marx aus. Marc Krolla kredenzte einen 2024er „Höllenpfad Riesling trocken“ und einen „Roten Riesling feinherb“ desselben Jahrgangs. „Wir hatten uns genau überlegt, wen wir in unsere Gruppe aufnehmen“, sagte Mathern. „Wichtig war eine hohe Weinqualität und dass die neuen Mitglieder für innovative Impulse einer neuen Generation stehen. Positiv ist natürlich, dass wir mit den zwei neuen Weingütern jetzt den gesamten Naheraum abdecken“, verdeutlichte Mathern.