Weingarten konnte nur in zwei Gemeinden gewinnen

Die AfD ist auch in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach der große Gewinner der Wahl. In Tiefenthal ließ AfD-Direktkandidatin Nicole Höchst bei der Erststimme an der Wahlurne sogar Julia Klöckner (CDU) und Joe Weingarten (SPD) hinter sich.