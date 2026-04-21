Kreuznacher Winzer laden ein
Weinfrühling lockt ab 25. April auf die Roseninsel
Die Bad Kreuznacher Stadtwinzer laden zum Kreuznacher Weinfrühling am 25. und 26. April auf die Roseninsel an der Nahe ein.
Die Bad Kreuznacher Stadtwinzer laden zum Kreuznacher Weinfrühling am 25. und 26. April auf die Roseninsel an der Nahe ein.
Josef Nürnberg

Darauf freuen sich viele Menschen: Die Bad Kreuznacher Stadtwinzer laden zum Kreuznacher Weinfrühling am 25. und 26. April auf die Roseninsel an der Nahe ein.

Lesezeit 1 Minute
Am kommenden Wochenende, Samstag, 25. und Sonntag, 26. April, laden die Bad Kreuznacher Stadtwinzer wieder zum Weinfrühling 2026 auf der Roseninsel ein. Seit rund 20 Jahren ist der Weinfrühling etabliert und Teil des deutschen Wein-Wander-Wochenendes, zu dem das Deutsche Weininstitut (DWI) gemeinsam mit den Gebietsweinwerbungen unter dem Motto: „Wandern, wo die Reben wachsen“, in jedem Jahr alle Anbaugebiete und deren Weinbaugemeinden aufruft.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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