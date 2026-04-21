Kreuznacher Winzer laden ein Weinfrühling lockt ab 25. April auf die Roseninsel Josef Nürnberg 21.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Bad Kreuznacher Stadtwinzer laden zum Kreuznacher Weinfrühling am 25. und 26. April auf die Roseninsel an der Nahe ein. Josef Nürnberg

Darauf freuen sich viele Menschen: Die Bad Kreuznacher Stadtwinzer laden zum Kreuznacher Weinfrühling am 25. und 26. April auf die Roseninsel an der Nahe ein.

Am kommenden Wochenende, Samstag, 25. und Sonntag, 26. April, laden die Bad Kreuznacher Stadtwinzer wieder zum Weinfrühling 2026 auf der Roseninsel ein. Seit rund 20 Jahren ist der Weinfrühling etabliert und Teil des deutschen Wein-Wander-Wochenendes, zu dem das Deutsche Weininstitut (DWI) gemeinsam mit den Gebietsweinwerbungen unter dem Motto: „Wandern, wo die Reben wachsen“, in jedem Jahr alle Anbaugebiete und deren Weinbaugemeinden aufruft.







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