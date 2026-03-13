Kein Prosit der Gemütlichkeit
2025 feierte man in Hochstätten das 48. Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Und dabei wird erst einmal bleiben: 2026 gibt es kein Fest.
Christine Jäckel

Ein beliebtes Traditionsevent fällt in diesem Jahr aus – doch warum? Die VG Bad Kreuznach und Volxheim sagen das Weinfest ab. Die Begründung lässt aufhorchen und wirft Fragen auf.

Diese Nachricht wird bei vielen Menschen für lange Gesichter sorgen: Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach hat ihr Weinfest für dieses Jahr abgesagt. Das teilt VG-Bürgermeister Marc Ullrich in einer Pressemeldung mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit Ullrichs Nachfolgerin Andrea Silvestri, der designierten Bürgermeisterin der VG, und der ausrichtenden Ortsgemeinde Volxheim getroffen worden.

