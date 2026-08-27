Geselligkeit in Sommerloch Weinfest bietet edle Tropfen und tolle Ausblicke Dieter Ackermann 27.08.2026, 06:00 Uhr

i Tolle Ausblicke genießen und ganz tief eintauchen in die Weinwelt von Sommerloch, dazu besteht am Samstag und Sonntag reichlich Gelegenheit. Dieter Ackermann

Wein hoch über dem Gräfenbachtal genießen und an der Weinwanderung teilnehmen: Das können Freunde des Rebsaftes am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, beim 49. Sommerlocher Weinfest.

In geselliger Runde, bei bester musikalischer Unterhaltung und gutem Essen kann man am Samstag, 29., und Sonntag, 30. August, beim nunmehr 49. Sommerlocher Weinfest in der traditionsreichen Weinbaugemeinde hoch über dem Gräfenbachtal den Rebensaft in all seiner Vielfalt in vollen Zügen genießen.







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