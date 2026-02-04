Betrug in Mainz-Bingen Weine unzulässig vermischt und die Käufer getäuscht Christine Jäckel 04.02.2026, 11:00 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach ist auch Sitz der Wein- und Lebensmittelstrafkammer. Markus Kilian

Statt als Qualitäts- oder Prädikatsweine hätten die gepanschten Produkte mit einem Volumen von rund 5 Millionen Liter nur als Landwein oder als weinhaltiges Getränk verkauft werden dürfen.

Vor der Wein- und Lebensmittelstrafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach beginnt am Freitag dieser Woche um 9.15 Uhr ein Verfahren um einen groß angelegten Betrug mit Wein. Die Taten, die man federführend einem 61-jährigen, nicht vorbestraften Angeklagten aus dem Kreis Mainz-Bingen vorwirft, liegen mehr als zehn Jahre zurück.







