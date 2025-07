Von wegen altbackenes Weinfest: Die Kulisse vor dem Rheingrafenstein ist einzigartig, die Stimmung toll. Wein im Park im Bad Münsterer Kurpark bot auch in diesem Jahr wieder viele Höhepunkte und lockte zahlreiche Besucher an.

Das Weinfest Wein im Park, einst von der Verbandsgemeinde (VG) Bad Münster am Stein-Ebernburg aus der Taufe gehoben, boomt auch nach rund zwei Jahrzehnten noch und lockte am Wochenende Hunderte von Weinfreunden in den Kurpark von Bad Münster am Stein.

i Auch Hochstätten war vertreten und bewies wieder einmal, dass man in der Alsenzgemeinde zu feiern versteht. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Seit 2015 ist die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) um Michael Pohl und dessen Team für die Organisation des Festes verantwortlich. Sie haben dem Fest einen modernen Charakter verliehen, der so gar nichts mehr mit einem altbackenen Weinfest zu tun hat. Aus Sicht vieler Weinfreunde lockt Wein im Park gleich mit mehreren Höhepunkten.

i Hans Mosers (rechts) Crêpes waren einer der kulinarischen Renner. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Da sind zunächst die Weine der Winzer aus dem Gebiet der einstigen VG BME und der Stadt Bad Kreuznach. Zudem findet das Fest vor der romantischen Kulisse des Rheingrafensteins und des historischen Kurmittelhauses statt. Abgerundet wird die Trilogie der Höhepunkte von einem abwechslungsreichen Musikprogramm bei freiem Eintritt. „Wir legen Wert darauf, dass an jedem Tag andere Musikgenres geboten werden“, unterstrich Pohl. So spielte am Freitagabend die regionale Kultband Les Patrons auf. Seit dem Gründungsjahr 1968 ist die Tanzkapelle eine beliebte „Tanz- und Coverband vom Rhein-Nahe-Eck“.

i Für die Bigband Soundexpress war der Auftritt Samstagabend so etwas wie ein Heimspiel. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Am Samstag sorgte die Bigband Soundexpress mit mitreißenden Rhythmen und bekannten Melodien für Stimmung, und am Sonntag spielte das Duo „CoolAmix“ zum Tanz auf, während „Top used“ mit Pop und Rhythm and Blues den diesjährigen Schlusspunkt setzte.

i Daniela Schweickard, Raphaela Haus und Alexander Schneider verkauften an den Tischen Snacks, um die Kasse des Gesangvereins Ebernburg aufzubessern. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Vor der Eröffnung der Stände im Weindorf erlebten die Besucher noch einen besonderen Moment: Hans-Georg Sifft, von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung schaltete den neuen Brunnen des Kurparks an. Dass die Planer mit dem Konzept des Brunnens richtig lagen, unterstrichen die Kinder, die ihn für sich in Besitz nahmen. Aber auch die Weinfreunde hatten am Freitag so ihre Sorgen mit dem Nass, das vom Himmel fiel. „Dass dennoch der Besuch so gut war, zeigt, wie das Fest angenommen wird“, sagte Pohl.