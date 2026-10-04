Viele Betriebe im ländlichen Raum haben es schwer – die Bäckerei Dalheimer in Weiler hält derweil weiter die Fahne hoch. Der Fokus liegt auf persönlichem Kundenkontakt und hochwertigen Produkten – die Lieferfahrten werden sehr gut angenommen

Es gibt sie noch, die kleinen Handwerksbetriebe an der Nahe. Dazu zählt auch die Weilerer Bäckerei Dalheimer, die mit ofenfrischen Brötchen, Brot und süßem Backwerk Kunden aus vielen umliegenden Orten von Haus-zu-Haus beliefert.

„Wir arbeiten mit Freude für Ihr tägliches Brot“, so wirbt die alteingesessene Bäckerei Dalheimer mitten im Weilerer Ortskern in der schmalen Zehntenstraße No.