Tradition lebt weiter
Weilerer Bäckerei Dalheimer bleibt dem Handwerk treu
Die Bäckerfamilie mit Ivonne, Till und Marco Dalheimer
Die Bäckerfamilie mit Ivonne, Till und Marco Dalheimer
Bernd Hey. Barnd Hey.

Viele Betriebe im ländlichen Raum haben es schwer – die Bäckerei Dalheimer in Weiler hält derweil weiter die Fahne hoch. Der Fokus liegt auf persönlichem Kundenkontakt und hochwertigen Produkten – die Lieferfahrten werden sehr gut angenommen

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt sie noch, die kleinen Handwerksbetriebe an der Nahe. Dazu zählt auch die Weilerer Bäckerei Dalheimer, die mit ofenfrischen Brötchen, Brot und süßem Backwerk Kunden aus vielen umliegenden Orten von Haus-zu-Haus beliefert. „Wir arbeiten mit Freude für Ihr tägliches Brot“, so wirbt die alteingesessene Bäckerei Dalheimer mitten im Weilerer Ortskern in der schmalen Zehntenstraße No.
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