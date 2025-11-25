Weihnachtspäckchen für Waisenhäuser in Osteuropa

Rund 300 Weihnachtspäckchen haben Kinder der Grundschule Hofgartenstraße und Reitschule sowie deren Lehrer und Eltern verpackt. Diese begeben sich nun auf die Reise zu Waisenhäusern in Osteuropa.
Nicht zuletzt der Heilige Martin, dessen sich die Menschen vor wenigen Tagen erinnerten, zeigte Klein und Groß mit seinem Beispiel, wie erfüllend selbstloses Teilen mit denen ist, die es nicht so leicht im Leben haben. Sein Vorbild lehrt sie, anderen zu helfen, ihnen ein wenig von dem abzugeben, was sie selbst besitzen.