Bad Kreuznacher Schüler packen Weihnachtspäckchen für Waisenhäuser in Osteuropa Claudia Römer 25.11.2025, 15:00 Uhr

i Knapp 300 liebevoll gestaltete Weihnachtspäckchen gingen vergangenen Freitag auf die weite Reise zu Kindern in osteuropäischen Waisenhäusern. Schulsozialarbeiterin Victoria Anheuser-Kunz, Konrektorin Judith Krammes und Christian Reichert aus Wolfsheim freuten sich über das große Engagement aller. Claudia Römer

Rund 300 Weihnachtspäckchen haben Kinder der Grundschule Hofgartenstraße und Reitschule sowie deren Lehrer und Eltern verpackt. Diese begeben sich nun auf die Reise zu Waisenhäusern in Osteuropa.

Nicht zuletzt der Heilige Martin, dessen sich die Menschen vor wenigen Tagen erinnerten, zeigte Klein und Groß mit seinem Beispiel, wie erfüllend selbstloses Teilen mit denen ist, die es nicht so leicht im Leben haben. Sein Vorbild lehrt sie, anderen zu helfen, ihnen ein wenig von dem abzugeben, was sie selbst besitzen.







