Zuspruch in der Pauluskirche Weihnachtsoratorium mit Orgel anstatt Orchester Frank Sydow 17.12.2025, 13:00 Uhr

i Kantorei an der Pauluskirche und Kinder der Amadeus-Singschule beim Adventskonzert Frank Sydow

Bachs Weihnachtsoratorium ohne Orchester – eine mutige Idee? In Bad Kreuznach bewies eine Orgelvirtuosin, dass es gelingen kann. Doch was bleibt auf der Strecke, wenn die Pauken schweigen und die Trompeten verstummen?

Das Weihnachtsoratorium mit Orgel statt Orchesterbegleitung? Kann das funktionieren – ausgerechnet bei diesem so festlichen und farbig orchestrierten Werk? Natürlich kann die Orgel den Glanz der Trompeten – mit ihrem Bassinstrument Pauke – nicht adäquat abbilden, auch wenn es ein Register mit der Bezeichnung „Trompete“ gibt, aber bei den Chorälen und auch bei den Arien geht es überraschend gut mit Orgel, bei den Rezitativen ist es ohnehin kein ...







