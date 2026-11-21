Nicht nur bei Sonnenschein ist auf dem Kuhberg einiges los. Auch im Winter bieten etwa Forsthaus Spreitel, Café Knusperglück und das Hofgut Rheingrafenstein Verschiedenes an – von Weihnachtsmarkt bis Brunch.
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Seit rund einem halben Jahr hat das städtische Freizeitgelände auf dem Kuhberg neue Pächter. Diler und Tarkan Kalo aus Bad Kreuznach haben dort oben außerdem im Frühjahr das Café Knusperglück eröffnet, in dem es seit November samstags, sonntags und an Feiertagen Brunch bei vorheriger Reservierung gibt.