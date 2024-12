Muslime und Christen feiern Weihnachtsmarkt der Vielfalt im Pariser Viertel Josef Nürnberg 09.12.2024, 13:00 Uhr

i Die Seifen der türkischen Frauen stießen auch auf Interesse bei den jüngeren Weihnachtsmarktbesuchern. Josef Nürnberg

Das Quartiersmanagement Pariser Viertel lud bereits zum siebten Mal zu einem Weihnachtsmarkt ein. Barrieren zwischen Muslimen und Christen waren nicht zu spüren, vielmehr wurde er der Weihnachtsmarkt der Vielfalt.

Bereits zum siebten Mal hatte das Quartiersmanagement Pariser Viertel zum Weihnachtsmarkt eingeladen. So mancher Besucher fragte sich, wie ein Weihnachtsmarkt in einem Quartier, das stark von Migranten aus islamischen Ländern geprägt ist, die in ihrer Heimat eher nicht Weihnachten feiern, aussehen werde?

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen