Weihnachtsmann, Elfen und Co. kommen nach Bad Kreuznach

In der Weihnachtswerkstatt in der Bad Kreuznacher Hospitalgasse laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn an zwei Wochenenden im Dezember wird der Weihnachtsmann vorbeikommen.
Der Außenposten des Weihnachtsmanns befindet sich in diesem Jahr in Bad Kreuznach. Genauer gesagt in der Hospitalgasse 15. Dort hat Patrick Wild eine Weihnachtswelt beziehungsweise „Santas Werkstatt“ entstehen lassen. Nachdem in seiner Horrorvilla rund um Halloween zuletzt Clowns und Skelette Einzug hielten, gibt es diesmal etwa Nußknacker, Schneemänner und Elfen.