Weihnachten auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt

An Heiligabend wurde bei einer Feierstunde auf den Kreuznacher Kornmarkt langsam auf das Fest eingestimmt. Beim gemeinsamen Singen und Gesprächen war die Hektik schnell verflogen.
Lesezeit 1 Minute
Der Heiligabend hat oft zwei Seiten: Der Vormittag, der für manch einen noch Arbeitstag ist, oder doch zumindest geprägt wird von der Organisation der weihnachtlichen Feier und andererseits den eher besinnlichen Momenten des Abends, wenn die Hektik des Tages beinahe auf wundersame Weise verschwunden ist.