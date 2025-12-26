Menschen aufs Fest vorbereitet Weihnachten auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt Josef Nürnberg 26.12.2025, 15:00 Uhr

i "Weihnachten auf dem Kornmarkt": Der besinnliche Moment an Heiligabend, zu dem die Katholische Pfarrei Heilig Kreuz und die Interkulturelle Gemeinde Bad Kreuznach eingeladen hatten, bestand aus einer Mischung von Musik, mitgestaltet unter anderem vom ukrainischen Kinderchor und nachdenklichen Texten. Josef Nürnberg

An Heiligabend wurde bei einer Feierstunde auf den Kreuznacher Kornmarkt langsam auf das Fest eingestimmt. Beim gemeinsamen Singen und Gesprächen war die Hektik schnell verflogen.

Der Heiligabend hat oft zwei Seiten: Der Vormittag, der für manch einen noch Arbeitstag ist, oder doch zumindest geprägt wird von der Organisation der weihnachtlichen Feier und andererseits den eher besinnlichen Momenten des Abends, wenn die Hektik des Tages beinahe auf wundersame Weise verschwunden ist.







Artikel teilen

Artikel teilen