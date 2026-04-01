Neuer Wehrleiter im Kirner Land: Jeffrey Mitchell will die Feuerwehr spürbar verändern. Wie Teamgeist, transparente Strukturen und neue Impulse den Dienst erneuern sollen, beschreibt der Beitrag.
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Jeffrey Mitchell ist neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirner Land – und er macht von Beginn an deutlich, worauf es ihm ankommt: zuhören, analysieren und gemeinsam mit den Feuerwehrleuten die Weichen für die Zukunft stellen. In den ersten 100 Tagen will Mitchell vor allem Transparenz schaffen, Gespräche mit Führungskräften, Mannschaft und Jugendfeuerwehr führen und eine ehrliche Stärken- und Schwächenanalyse vornehmen.