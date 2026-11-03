Bürgerstiftung hat Pläne Wasserspielplatz und Wichtelpfad für Meisenheim Roswitha Kexel 03.11.2026, 09:00 Uhr

i Richard Held, der die Bürgerstiftung Meisenheim von ihrer Gründung im Sommer 2019 bis 2025 leitete, seine Tochter Martina Held, die neu in den Vorstand gewählt wurde, der Vorstandsvorsitzende Stefan Mannweiler, Schriftführerin Yvonne Bückmann und Kassenwart Christian Haas (von links) zählen zum Stiftungsvorstand. Katja Maino (3. von links) stellte ihre Idee für einen Wichtelpfad vor. Roswitha Kexel

Die Bürgerstiftung Stadt Meisenheim hat einige gute Ideen: Unter anderem will man einen Wasserspielplatz und einen Wichtelpfad realisieren. In der jüngsten Versammlung wurde ausgiebig über die Umsetzung der beiden Projekte diskutiert.

Die Bürgerstiftung Stadt Meisenheim möchte im nächsten Jahr gern einen Wasserspielplatz einrichten. Auch die Anregung von Katja Maino für einen Wichtelpfad will die Stiftung aufgreifen und weiterverfolgen. Die Mutter von zwei Söhnen hatte einige Miniaturkulissen auf Baumscheiben für die Stiftungsversammlung vorbereitet und ihre Ideen dazu schriftlich fixiert.







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