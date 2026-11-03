Die Bürgerstiftung Stadt Meisenheim hat einige gute Ideen: Unter anderem will man einen Wasserspielplatz und einen Wichtelpfad realisieren. In der jüngsten Versammlung wurde ausgiebig über die Umsetzung der beiden Projekte diskutiert.
Lesezeit 2 Minuten
Die Bürgerstiftung Stadt Meisenheim möchte im nächsten Jahr gern einen Wasserspielplatz einrichten. Auch die Anregung von Katja Maino für einen Wichtelpfad will die Stiftung aufgreifen und weiterverfolgen. Die Mutter von zwei Söhnen hatte einige Miniaturkulissen auf Baumscheiben für die Stiftungsversammlung vorbereitet und ihre Ideen dazu schriftlich fixiert.