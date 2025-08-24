Seit der Veranstaltung „Wein im Park“ Ende Juli sprudelt die neue Springbrunnenanlage im Kurpark von Bad Münster am Stein. Am Freitag wurde das innerhalb von fünf Monaten auf dem alten Brunnen aufgebaute, barrierefreie und öffentlich begehbare Fontänenfeld mit modernem, programmierbarem Wasserspiel im Beisein von Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) ganz offiziell eingeweiht. Dabei hatten die Kinder schon längst das sprudelnde Nass an den heißen Tagen der vergangenen Wochen im Kurpark für sich entdeckt. Auch wenn es angeblich schon Ärger gab, weil spielende Kinder an der Brunnenanlage zu laut seien: Bei der Einweihung unterstrichen Ensminger-Busse und Letz, dass das Spielen der Kinder im Fontänenfeld ausdrücklich erlaubt ist. „Unsere Kinder dürfen hier spielen, die gehen vor“, sagte dann auch die Ortsvorsteherin. Ihr gegenüber hätte sich noch niemand beschwert. Der Brunnen sei doch genau dafür konzipiert, dass Kinder ihn als Wasserspiel nutzen können, erinnern der OB und Hans Sifft vom Stadtbauamt.

Für den OB ist der Umbau des Brunnens ein wichtiges Symbol, dass sich im jüngsten Stadtteil etwas bewegt. „Der Stadtumbau West geht voran“, erklärte er. Eigentlich hätte in diesem Jahr mit der Pflasterung der Fläche vor dem Kurmittelhaus noch ein weiterer Meilenstein geschehen sollen. Doch diese Maßnahme wurde zunächst wegen der noch ungewissen Zukunft des Kurmittelhauses auf Eis gelegt. Wenn Birgit Ensminger-Busse am Freitag auch nicht gleich ans Eis dachte, so doch ans Klima. „Der Brunnen bietet Abkühlung und Erfrischung und ist für das Kleinklima gut“, sagte die Ortsvorsteherin. Für das neue Wasserspiel wurden in das vorhandene Becken Edelstahlarmaturen mit Klarstrahldüsen und begehbaren Abdeckblenden eingebaut. Das Becken selbst wurde vollständig mit Beton verfüllt und barrierefrei angelegt. Der Gussasphalt mit grauem Mikrobelag soll für eine langlebige und dichte Oberfläche sorgen. Bewusst hatte die Stadt wegen des Weihnachtsmarktes auf einen Baubeginn noch 2024 verzichtet. Dass die Bauzeit rund fünf Monate dauerte, lag an der notwendigen Trockenzeit der Beläge.

Die programmierbaren Wasserspielpumpen im Technikschach, ermöglichen es, die Düsen einzeln oder gemeinsam mit variierenden Fontänenhöhen bis zu maximal zwei Meter zu betreiben. Nach Einbruch der Dunkelheit setzen programmgesteuerte Hochleistungs-LED-Scheinwerfer die Wasserbilder mit wechselndem Farblicht eindrucksvoll in Szene. Die Technik bietet sogar einem städtischen Mitarbeiter die Möglichkeit, die Anlage via Smartphone vom heimischen Sofa aus zu bedienen. Der Brunnen selbst ist in der Regel von 11 bis 20 Uhr in Betrieb. Rund um das Becken wurde ein neuer Pflasterbelag angelegt, der es von drei Seiten zugänglich macht. Sechs neue Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Die bronzene Brunnenfigur wird noch einen neuen Sockel erhalten und kehrt dann an ihren angestammten Platz am Wasserbecken zurück.