Ende einer Legende Wasserschaden: Kreuznacher Winzerlädchen schließt Robert Neuber 05.12.2025, 11:40 Uhr

i Sven Eckes und Inge Eckes (nicht verwandt oder verheiratet) freuen sich auf die Kunden zum Ausverkauf im Winzerlädchen. Robert Neuber

Seit 26 Jahren ist Sven Eckes mit seinem „Winzerlädchen“ in der Kreuzstraße aktiv. Nun kündigt sich das Ende an: Ein Wasserschaden erzwingt die Komplettsanierung des Gebäudes, das der Sparkasse gehört. Der Ausverkauf beginnt am 8. Dezember.

Jeder Kreuznacher kennt dieses Geschäft, selbst wenn er kein Weinfreund ist. Das „Winzerlädchen“ in der Kreuzstraße 62 hat ein derart buntes Angebot an witzigen und kreativen Artikeln, viele mit regionalem Bezug und aus lokaler Herstellung, dass es immer dann zwangsläufig angesteuert wird, wenn es um Geschenke geht.







