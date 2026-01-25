VG Nahe-Glan: Nach Preisschock Wassergebühr steigt weniger stark, Beitrag wird teurer Silke Jungbluth-Sepp 25.01.2026, 06:00 Uhr

i Wer viel Wasser verbraucht, kommt in und um Bad Sobernheim nach der Satzungsänderung nicht ganz so teuer weg, wie ursprünglich angekündigt. Dafür steigen die Wiederkehrenden Beiträge deutlich stärker. picture alliance/dpa/Ralf Hirschberger

Der Preisschock, den die VG-Werke für die Haushalte in und um Sobernheim angekündigt hatten, soll anders verteilt werden. Der Wasserverbrauch wird zwar immer noch deutlich teurer, aber nicht ganz so extrem. Dafür schlagen sie bei den Beiträgen auf.

Der angekündigte Preisschock beim Trinkwasser hat in den betroffenen Haushalten – alle im Bereich der früheren Verbandsgemeinde Bad Sobernheim – viel Frust ausgelöst. Nun hat der Werksausschuss mit knapper Mehrheit – drei Ja-Stimmen bei einer Ablehnung und zwei Enthaltungen – beschlossen, dass es eine andere Gewichtung bei den Wassergebühren und den Wiederkehrenden Beiträgen geben soll.







