Der Preisschock, den die VG-Werke für die Haushalte in und um Sobernheim angekündigt hatten, soll anders verteilt werden. Der Wasserverbrauch wird zwar immer noch deutlich teurer, aber nicht ganz so extrem. Dafür schlagen sie bei den Beiträgen auf.
Lesezeit 3 Minuten
Der angekündigte Preisschock beim Trinkwasser hat in den betroffenen Haushalten – alle im Bereich der früheren Verbandsgemeinde Bad Sobernheim – viel Frust ausgelöst. Nun hat der Werksausschuss mit knapper Mehrheit – drei Ja-Stimmen bei einer Ablehnung und zwei Enthaltungen – beschlossen, dass es eine andere Gewichtung bei den Wassergebühren und den Wiederkehrenden Beiträgen geben soll.