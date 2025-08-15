i Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ... Markus Kilian

Im Hochsommer schmelzen die Menschen so dahin, die einen wegen der Hitze, die anderen wegen der Romantik. Das Liebesglück von Julia Klöckner und Jörg Pilawa brachte ein wenig Schwung in die Sommerferien. Was das mit Guldental und einem Gedicht über einen badenden Vogel zu tun hat – das ist hier nachzulesen. Derweil lautet unser Rat für die letzten heißen Tage dieses Sommers, Eiswürfel ins Getränk zu geben, schwimmen zu gehen und auf dem Jahrmarkt beim Feiern nicht zu hoch hinaus zu wollen.

Zum Dahinschmelzen

Liebesglück im Naheland: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar, und das hat natürlich nicht nur der „Oeffentliche“ berichtet. „Herz trifft Kopf, Humor und Charme“ titelt die Bild, die Süddeutsche Zeitung setzt auf die Schlagzeile „Das Herzblatt aus Guldental“ und die Augsburger Allgemeine nennt Klöckners Neuen den „Allzweckmann des Fernsehens“. Das ZDF befragte den Medienpsychologen Jo Groebel, der mit einem Blick in die vermeintliche Glaskugel feststellte, dass die Beziehung unter einem guten Stern stehen könnte (Möglichkeitsform!). Wie auch immer: Prominente Beziehungen führen bekanntlich immer mal wieder zur Hochzeit, man denke nur an Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Die Feier muss ja nicht unbedingt auf Sylt stattfinden, in Guldental ist es schließlich auch schön. Ob wir darüber in den nächsten Sommerferien berichten werden?

Zum Abkühlen

i Abkühlung suchen auch die Vögel bei diesen Temperaturen. Unseren Leser Horst Seefeldt brachte dieser Anblickt nicht nur dazu, schnell ein Foto zu machen, sondern er dichtete auch dazu. Horst Seefeldt

Die Romantik und der Sommer: Das gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Der eine entbrennt in Liebe, der andere schwitzt in der Hitze, und manchmal kommt auch beides zusammen. Ob unser Leser Horst Seefeldt aus Bretzenheim das neue Promipaar vor Augen hatte, als er dichtend die hochsommerlichen Temperaturen umschrieb? Das bleibt offen. Zu seinem Foto eines badenden Vogels schickt er uns diese Zeilen:

„Wenn nicht die Hitze wär, flög’ ich zu Dir. Aber bei dreißig Grad bleibe ich hier …! Lieber im kühlen Bad einmal gefehlt, als in der Sonne Glut sich nur gequält. In meinen Äugelein siehst Du den Schmerz. Doch Du bist ja bei mir in meinem Herz.“

Darauf kann sich jetzt jeder selbst einen Reim machen. Wie von Horst Seefeldt geraten, nehmen wir sein Bild und sein Gedicht als Auflockerung für die Arbeit, während andere im Freibad liegen und/oder neue Romanzen pflegen – und raten Selbiges auch unseren Lesern, die keine Zeit fürs kühle Nass haben.

Zum Sträußchen binden

i Bei den Gottesdienstbesuchern immer wieder begehrt: Die bunten Sträuße aus Feld- und Wiesenkräutern der Guldentaler Pfadfinder. Dieter Ackermann

Guldental kam in dieser Kolumne bereits zur Sprache als mögliche Hochzeitslocation fürs neue Promipaar. Ob es dazu kommt, steht zwar im Konjunktiv, auch wenn man dem Medienpsychologen Groebel folgt. Doch in Guldental wird noch ein hohes Fest begangen, dass mit Heiraten rein gar nichts zu tun hat: Seit vielen Jahren pflegen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Guldentaler Stamm Michael von Obentraut die alte, schöne Tradition, anlässlich des Hochfestes Mariä Himmelfahrt Feld- und Wiesenkräuter zu sammeln und zu bunten, duftenden Sträußen zu binden. Weizen und Korn, Hafer, Schafgarbe, Fenchel, Johanniskraut und Kamille werden in vielen Stunden auf den Feldern und Wiesen rund um Guldental zusammengetragen. Diesmal fertigten die Pfadfinder daraus hundert Sträuße und gaben sie gegen eine Spende für den guten Zweck an die Besucher des feierlichen Hochamts ab, das anlässlich der Tier- und Kräutersegnung unter freiem Himmel auf dem Breitenfelser Hof stattfand. Die Menschen, die die Sträuße erworben hatten, ließen diese dann nach gutem altem Brauch – in diesem Jahr vom Seelsorger der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim, Pfarrer Martin Ibeh – segnen.

Zum Ausruhen

i Diese bunt gestaltete Bank neben dem Radweg zwischen Boos und Staudernheim nahe der Kläranlage liefert vielleicht noch Anregungen für weitere Bänke dieser Art, hofft unser Leser Peter Bormann, der uns das Foto schickte. Peter Bormann

Päuschen gefällig? Neben dem Radweg zwischen Boos und Staudernheim steht direkt an der Kläranlage eine wunderbar bunte, strahlend schöne Bank, die hoffentlich die Pausen der Spaziergänger verschönert. Unserem Leser Peter Bormann ist sie aufgefallen, und er hat uns ein Foto geschickt. „Ich finde es eine tolle Idee. Vielleicht ist es eine Anregung für weitere Bänke. Einen Dank an den Künstler oder die Künstlerin“, schreibt er uns. Dem schließen wir uns an.

Zum Toben und Klettern

i Erste Beigeordnete Elke Stern (links) mit Westenergie-Kommunalmanagerin Melanie Dindorf (2. von links.) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, Anette Clemens, Sandra Hufnagel sowie Pädagogen des Walderlebniszentrums, Roland Grammes (3. bis 5. von links) und Carina Young (rechts) trafen in Schöneberg. Westenergie AG / Annalena Glöckner

Die Ferien sind fast vorbei, und nächste Woche geht die Schule (wieder) los. Wie schön Sommerferien sind, weiß man oft erst, wenn man sie nicht mehr hat. Doch das gilt hoffentlich nicht für die Kinder, die überall im Kreisgebiet an Ferienfreizeiten teilgenommen haben. So wie in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg: Dort haben Jungen und Mädchen von sechs bis zwölf Jahren an der Ferienfreizeit im Walderlebniszentrum Schöneberg teilgenommen. Sie konnten sportliche und kreative Workshops besuchen, in den Bäumen klettern, Bogen schießen, in der Holzwerkstatt etwas zimmern, mit Lehm arbeiten oder mit Naturmaterialien basteln. Anette Clemens und Sandra Hufnagel, Verwaltungsangestellte der VG Langenlonsheim-Stromberg, freuten sich über die Freizeit, die durch Westenergie unterstützt wurde. „Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Kindern während der Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.“