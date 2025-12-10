Gasleitungen sind in Ordnung Was zur Explosion des Hauses in Bosenheim geführt hat Cordula Kabasch 10.12.2025, 15:56 Uhr

i Nach der Explosion des Mehrfamilienhauses in der Hackenheimer Straße hat die Staatsanwaltschaft nun mitgeteilt, was zur Detonation führte. Ein Bewohner hatte offenbar Propangasflaschen in seiner Wohnung verwahrt. Cordula Kabasch

Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion des Hauses in Bosenheim sind abgeschlossen: Ein Bewohner hatte offenbar Propangasflaschen in seiner Wohnung verwahrt. Eine davon explodierte – aufgrund falscher Handhabung oder eines Defekts.

. Die Explosion des Hauses in der Hackenheimer Straße in Bosenheim war in der Nacht auf Sonntag, 9. November, kilometerweit zu hören. Nun ist klar, was zu der Detonation geführt hat, bei der die straßenabgewandte Außenwand des Gebäudes weggesprengt worden ist: Ein junger Mann, der bei dem Unglück schwer verletzt wurde, hat laut Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung Propangasflaschen verwahrt.







