Es werden deutlich weniger Kinder geboren. Bundesweit, im Kreis und auch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Was bedeutet das für die geplanten Kitaprojekte?
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Der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gehen die Kinder aus. Jedenfalls ein bisschen. Dies zeigt der Schulentwicklungsplan des Kreises, der die bisherigen Prognosen auf den Kopf stellt.Konnte die Verbandsgemeinde bis vor einigen Monaten davon ausgehen, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen und auch in den Schulen weiter wächst, hat sich das nach den neuen Berechnungen gedreht – und zwar im gesamten Kreis Bad Kreuznach.