Diskussion im Ausschuss Was wird aus Bad Sobernheimer „Advent im Park“? Lena Reuther 15.10.2026, 19:00 Uhr

i Können auch in diesem Jahr Besucher wie hier im vergangenen Jahr im Marumpark bei „Advent im Park“ an den Buden vorbeischlendern? Dieses Thema hat der Gesellschaftssausschuss in den Stadtrat verwiesen. Wilhelm Meyer

Wird die Veranstaltung „Advent im Park“ in diesem Jahr im Kaisersaal stattfinden? Davon zeigte sich der Gesellschaftsausschuss wenig begeistert. Außerdem wirft die Organisation des Events Fragen auf.

Wie geht es mit dem Markt „Advent im Park“ weiter? Darüber diskutierte der Bad Sobernheimer Gesellschaftsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Da das Veranstaltungsmanagement der Stadt zurzeit verwaist ist, müsse die Organisation wahrscheinlich extern vergeben werden, meint Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg.







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