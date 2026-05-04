Es ist ein Geldsegen von 14,4 Millionen Euro, den die Verbandsgemeinde Nahe-Glan aus den Mitteln des Infrastruktur-Sondervermögens ausgeben darf. Wie das Geld klug investiert wird, darüber wird nun diskutiert.
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Was will die Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan mit den Millionen aus dem Sondervermögen machen? Diese Frage soll der VG-Rat bis Juni beantworten, um die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen zumindest in groben Zügen zu festzuzurren. Insgesamt fließen rund 14,4 Millionen Euro in die VG.