Sondervermögen klug einsetzen Was will VG Nahe-Glan mit dem Geldsegen machen? Silke Jungbluth-Sepp 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Können die Grundschulen an Nahe-Glan mit den Mitteln des Sondervermögens Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern bekommen? Welche Ideen umsetzbar sind, und welche nicht, soll bis Ende Juni klar sein. Marijan Murat/dpa. dpa

Es ist ein Geldsegen von 14,4 Millionen Euro, den die Verbandsgemeinde Nahe-Glan aus den Mitteln des Infrastruktur-Sondervermögens ausgeben darf. Wie das Geld klug investiert wird, darüber wird nun diskutiert.

Was will die Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan mit den Millionen aus dem Sondervermögen machen? Diese Frage soll der VG-Rat bis Juni beantworten, um die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen zumindest in groben Zügen zu festzuzurren. Insgesamt fließen rund 14,4 Millionen Euro in die VG.







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