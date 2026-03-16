Kreuznacher Reisebüro berät
Was, wenn der Osterurlaub in Dubai ins Wasser fällt?
Sie berät berät Reisende, damit sie keine Bauchlandung machen, sondern unter Palmen entspannen können: Simone Klein ist Inhaberi
Sie berät berät Reisende, damit sie keine Bauchlandung machen, sondern unter Palmen entspannen können: Simone Klein ist Inhaberin des Bad Kreuznacher Reisebüros Alltours.
Cordula Kabasch

Der erste Rückholflug der Bundesregierung brachte Francesca Matic aus Hackenheim nach Hause. Sie war am Golf gestrandet. Nun stehen die Osterferien bevor. Was machen, wenn man Ferien mit dem Flieger gebucht hat – über ein Drehkreuz des Nahen Ostens?

Lesezeit 3 Minuten
Drei Wochen Bilderbuchferien in Sri Lanka endeten in einem Albtraum: Francesca Matic (28) aus Hackenheim sollte eigentlich in Katar zwischenlanden. Aber dann wurde wegen des Iran-Krieges kurz vorher der Luftraum gesperrt. Das Flugzeug landete im Golfstaat Oman.

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