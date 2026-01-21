Kirner Ausblick 2026 Was Stadtchef Frank Ensminger nervt und was gut läuft Robert Neuber 21.01.2026, 17:00 Uhr

i Bürgermeister Frank Ensminger in seinem Büro: Was bringt das Jahr 2026 an Herausforderungen? Robert Neuber

Was erwartet Bürgermeister Frank Ensminger für das Jahr 2026 in der Stadt? Es gibt positive Entwicklungen, etwa am Bahnhof, aber natürlich auch Enttäuschungen, etwa bei der Kerb. Wir haben mit Kirns Stadtchef gesprochen.

Es steht Bürgermeister Frank Ensminger ins Gesicht geschrieben: Die Sache mit dem Festwirt auf der Kirner Kerb nervt, hat ihn enttäuscht. Die Kirmes auf Kyrau sei im Sommer so gut gelaufen, und Thomas Kreis als frischer Festwirt habe ihm auch für 2026 zugesagt.







